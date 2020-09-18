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Собчак показала фото в купальнике

Алиса Селезнёва
1 час назад
Журналистка Ксения Собчак посетила фестиваль «Кинотавр» и позагорала на одном из пляжей Сочи. Фото с отдыха Собчак опубликовала в сторис своего Instagram.
Собчак показала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На одном из снимков запечатлен сын журналистки Платон, на другом - она сама в купальнике.
«Survived kinotavr [с англ., «Выжила на «Кинотавре»]», - так Собчак подписала фото.
Скриншот
Как сообщал «Рамблер», на «Кинотавре» Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов посмотрели картину «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Ангелины Никоновой.
Собчак появилась на премьере в прозрачной накидке, а Богомолов - в шелковом костюме. Интернет-пользователи окрестили их наряды «пижамными».
Шоу-бизнес,Ангелина Никонова,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Сочи,
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