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Экс-жена Прилучного нашла работу для его любовницы 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Экс-жена Прилучного нашла работу для его любовницы
Фото: РИА Новости
Экс-супруга Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце утвердила на роль главной героини в спектакле «Авантюристы поневоле», которую должна была играть сама, Мирославу Карпович — нынешнюю возлюбленную своего бывшего мужа, сообщает «Комсомольская правда». Об этом журналистам сообщил продюсер постановки Виталий Гершинков.
Муцениеце свой отказ от участия в спектакле объяснила наложением гастрольных графиков: она якобы не знала даты, когда будут идти «Авантюристы поневоле», поэтому числа были «забиты» уже другими проектами. Гершинков уверяет, что актриса лукавит: график спектаклей у нее был. По мнению продюсера, актриса говорила много неправды коллегам про Прилучного и теперь не знает, как смотреть им в глаза.
Комментируя слухи о том, что Муцениеце могла «подсидеть» Карпович, которая в настоящее время заявлена как исполнительница главной роли, Гершинков заявил, что они не соответствуют действительности, поскольку звезду «Папиных дочек» на свое место предложила сама жена Прилучного.

«Мирославу изначально утвердила Агата. Так как мы с ней советовались», — пояснил Гершинков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Агата Муцениеце в беседе с актрисой Раисой Рязановой о разводах назвала Карпович «особью женского пола». Так артистка отреагировала на рассуждения об отношениях с бывшим мужем, который, по сообщениям СМИ, уже живет с новой возлюбленной под одной крышей.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Раиса Рязанова , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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