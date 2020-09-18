Экс-жена Прилучного нашла работу для его любовницы 

Муцениеце свой отказ от участия в спектакле объяснила наложением гастрольных графиков: она якобы не знала даты, когда будут идти «Авантюристы поневоле», поэтому числа были «забиты» уже другими проектами. Гершинков уверяет, что актриса лукавит: график спектаклей у нее был. По мнению продюсера, актриса говорила много неправды коллегам про Прилучного и теперь не знает, как смотреть им в глаза.

Комментируя слухи о том, что Муцениеце могла «подсидеть» Карпович, которая в настоящее время заявлена как исполнительница главной роли, Гершинков заявил, что они не соответствуют действительности, поскольку звезду «Папиных дочек» на свое место предложила сама жена Прилучного.

«Мирославу изначально утвердила Агата. Так как мы с ней советовались», — пояснил Гершинков.