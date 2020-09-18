Асмус поблагодарила режиссера за отсутствие обнаженки

Асмус сыграла в «Китобое» девушку из секс-видеочата, в которую влюбился главный герой фильма чукотский охотник Лешка. 5 сентября, как сообщал «Рамблер», «Китобой» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля, а вчера — в рамках кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Там Асмус впервые посмотрела фильм целиком. Сегодня она рассказала, что ей удалось совершенно абстрагироваться от того, что она снималась в картине, и та ее столь впечатлила, что она долго не могла уснуть.

«Филипп — большой художник», — заявила актриса.

Также она рассказала, что ей очень приятно, что Юрьев не использовал обнаженные сцены с ее участием, чтобы хайпануть, вызвать резонанс и привлечь дополнительное внимание к фильму. По мнению Асмус, он сделал это, так как эти сцены действительно не нужны в «Китобое».