Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Асмус поблагодарила режиссера за отсутствие обнаженных сцен 

Артём Кульша 51 минуту назад
Асмус поблагодарила режиссера за отсутствие обнаженки
Фото: РИА Новости
Режиссер фильма «Китобой» Филипп Юрьев снял, но не использовал обнаженные сцены с участием актрисы Кристины Асмус. Об этом, как сообщает РИА Новости, она рассказала сама.
Асмус сыграла в «Китобое» девушку из секс-видеочата, в которую влюбился главный герой фильма чукотский охотник Лешка. 5 сентября, как сообщал «Рамблер», «Китобой» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля, а вчера — в рамках кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Там Асмус впервые посмотрела фильм целиком. Сегодня она рассказала, что ей удалось совершенно абстрагироваться от того, что она снималась в картине, и та ее столь впечатлила, что она долго не могла уснуть.

«Филипп — большой художник», — заявила актриса.

Также она рассказала, что ей очень приятно, что Юрьев не использовал обнаженные сцены с ее участием, чтобы хайпануть, вызвать резонанс и привлечь дополнительное внимание к фильму. По мнению Асмус, он сделал это, так как эти сцены действительно не нужны в «Китобое».
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Юрьев , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каждый десятый пациент с COVID возвращается в больницы
Каждый десятый пациент с COVID возвращается в больницы
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Раскрыта судьба внучек Лукашенко
Раскрыта судьба внучек Лукашенко
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение