Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Друзья Моисеева рассказали правду о состоянии артиста 

Павел Тиунов 1 час назад
Друзья Моисеева рассказали правду о здоровье артиста
Фото: РИА Новости
Друзья певца Бориса Моисеева в беседе с корреспондентами издания Teleprogramma.pro опровергли информацию о том, что артист очень болен, не встает с постели и испытывает серьезные финансовые трудности. По их словам, у звезды всё в порядке.
Накануне, как сообщал «Рамблер», адвокат Тамара Петухова, ссылаясь на информацию от близкого друга Моисеева, заявила, что певец находится в «тяжелейшем состоянии». Артист якобы прикован к постели, живет на маленькую пенсию, и никто ему не помогает.

«У Бори всё нормально. Я опровергаю этот бред», — заявила журналистам юмористка Елена Воробей.

Директор Моисеева Серей Горох подчеркнул, что никаких потрясений в жизни певца в последнее время не было: он живет по-прежнему на хорошую пенсию и накопления от успешной работы на эстраде.

«У Бориса Михайловича всё в порядке», — пояснил Горох.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Елена Воробей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Пугачева бросила тяжелобольного Моисеева
Пугачева бросила тяжелобольного Моисеева
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение