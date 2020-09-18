Друзья Моисеева рассказали правду о здоровье артиста

Друзья певца Бориса Моисеева в беседе с корреспондентами издания Teleprogramma.pro опровергли информацию о том, что артист очень болен, не встает с постели и испытывает серьезные финансовые трудности. По их словам, у звезды всё в порядке.

Накануне, как сообщал «Рамблер», адвокат Тамара Петухова, ссылаясь на информацию от близкого друга Моисеева, заявила, что певец находится в «тяжелейшем состоянии». Артист якобы прикован к постели, живет на маленькую пенсию, и никто ему не помогает.

«У Бори всё нормально. Я опровергаю этот бред», — заявила журналистам юмористка Елена Воробей.

Директор Моисеева Серей Горох подчеркнул, что никаких потрясений в жизни певца в последнее время не было: он живет по-прежнему на хорошую пенсию и накопления от успешной работы на эстраде.

«У Бориса Михайловича всё в порядке», — пояснил Горох.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике.