Названы четыре сценария «Евровидения»

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" представили четыре основных сценария проведения мероприятия в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте устроителей конкурса.

Первый вариант, как указывают организаторы, предполагает проведение соревнования в привычном для всех формате в присутствии зрителей в концертном зале Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей и делегаций из разных стран. Кроме того, конкурсанты смогут посетить многочисленные мероприятия как в самом Роттердаме, так и в его окрестностях. Реализация данного сценария, по словам оргкомитета, во многом зависит от эпидемиологической ситуации в мире и появления возможной вакцины от коронавируса.

В соответствии со вторым сценарием организации мероприятия, всем присутствующим любителям музыки, а также самим выступающим артистам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии полтора метра друг от друга. Более того, количество членов делегаций из каждой страны, а также представителей прессы будет сокращено. Мероприятия в Роттердаме и его окрестностях будут проводиться в соответствии с установленными требованиями.

Третий вариант проведения конкурса, как подчеркивается в пресс-релизе, также подразумевает соблюдение социального дистанцирования и ограничение числа выступающих на сцене артистов. При этом в случае, если кто-нибудь из исполнителей не сможет приехать в Роттердам из-за введенных в условиях пандемии ограничений на поездки за рубеж, он получит возможность выступить из своей страны. Вместе с тем, артисты, которые смогут присутствовать на конкурсе, исполнят номера вживую.

Согласно четвертому сценарию, музыкальный конкурс будет проходить без присутствия зрителей и, скорее всего, без организации различных культурных мероприятий в Роттердаме и его окрестностях при условии, что в Нидерландах вновь будут ужесточены ограничительные меры в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy в Роттердаме. Однако окончательное решение о том, как пройдет конкурс "Евровидение" в 2021 году, отмечается в пресс-релизе, будет принято в начале следующего года.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом "Откройся".