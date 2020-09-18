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Наталья Штурм рассказала, как за ней ухаживал Тарзан 

News.ru 1 час назад
Наталья Штурм вспомнила, как за ней ухаживал Тарзан
Фото: РИА Новости
Певица Наталья Штурм призналась, что Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, пытался ухаживать за ней. Она ему отказала и через год узнала, что он женился на Наташе Королёвой.

Тарзан ухаживал за мной. Мы даже ездили купаться на Москва-реку, — вспомнила звезда.

По её словам, Королёва не смогла простить предательство со стороны Игоря Николаева, поэтому ушла от него. Однако она закрывает глаза на подобные вещи с Тарзаном.
Кроме того, Штурм раскритиковала Тарзана за то, что он обвинил в произошедшем женщин, которые якобы его соблазнили. Она напомнила, что именно на нём лежит вина.
Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.
Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.
Как писал NEWS.ru, Королёва недавно дала интервью, в котором рассказала о семейной идиллии во время режима самоизоляции. Звезда выложила в Instagram фрагмент видео. На нём артистка несколько раз подчеркнула, что у них с мужем всё хорошо.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наталья Штурм , Наташа Королева , Сергей Глушко
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