Наталья Штурм вспомнила, как за ней ухаживал Тарзан

Тарзан ухаживал за мной. Мы даже ездили купаться на Москва-реку, — вспомнила звезда.

По её словам, Королёва не смогла простить предательство со стороны Игоря Николаева , поэтому ушла от него. Однако она закрывает глаза на подобные вещи с Тарзаном.

Кроме того, Штурм раскритиковала Тарзана за то, что он обвинил в произошедшем женщин, которые якобы его соблазнили. Она напомнила, что именно на нём лежит вина.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

Как писал NEWS.ru, Королёва недавно дала интервью, в котором рассказала о семейной идиллии во время режима самоизоляции. Звезда выложила в Instagram фрагмент видео. На нём артистка несколько раз подчеркнула, что у них с мужем всё хорошо.