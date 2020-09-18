Тарзан заинтриговал «очень важным заявлением» 

Стриптизер пообещал сделать «очень важное заявление».

«Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой», — заявил Тарзан.

Возможность комментировать свои посты Сергей Глушко отключил.

Предположительно, «очень важное заявление» будет связано со скандалом с изменой, в которой Глушко недавно признался.

Ранее, как сообщал «Рамблер», муж певицы Сергей Глушко признался, что изменил своей супруге. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. Этот вариант танцор отверг, подчеркнув, что делал всё, чтобы этого не произошло. Известно, что после визита двух подружек к Тарзану Наташа Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений на сумму 5 миллионов рублей и более 3 тысяч евро наличных денег.