Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тарзан заинтриговал «очень важным заявлением» 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Тарзан заинтриговал «очень важным заявлением»
Фото: Instagram
Уличенный в измене муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram интригующее видео.
Стриптизер пообещал сделать «очень важное заявление».

«Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой», — заявил Тарзан.

Возможность комментировать свои посты Сергей Глушко отключил.
Предположительно, «очень важное заявление» будет связано со скандалом с изменой, в которой Глушко недавно признался.
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Королевой
Ранее, как сообщал «Рамблер», муж певицы Сергей Глушко признался, что изменил своей супруге. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. Этот вариант танцор отверг, подчеркнув, что делал всё, чтобы этого не произошло. Известно, что после визита двух подружек к Тарзану Наташа Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений на сумму 5 миллионов рублей и более 3 тысяч евро наличных денег.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа объявила временную власть в Белоруссии
Европа объявила временную власть в Белоруссии
Муцениеце оскорбила Карпович
Муцениеце оскорбила Карпович
В США раскритиковали российскую «Персону»
В США раскритиковали российскую «Персону»
Россиян предупредили о новой опасности
Россиян предупредили о новой опасности
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение