Ярмольник вступил в конфликт с соседями 

Жители подмосковной деревни Подушкино пожаловались в полицию на актера Леонида Ярмольника

По данным РЕН ТВ, Ярмольник установил на въезде в деревню шлагбаум без согласования с другими местными жителями. По версии «Пятого канала», Ярмольник перекрыл шлагбаумом дорогу.

На место направлен сотрудник отдела уголовного розыска. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Леонид Ярмольник стал виновником аварии, в которой были повреждены четыре машины, в том числе автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО).

Представители службы подали на Ярмольника в суд, который постановил взыскать с него более 800 тысяч рублей. Актер отказался платить за автомобиль, объяснив это тем, что сумма компенсации превышает сумму ущерба. Позже долгом Ярмольника занялись судебные приставы.