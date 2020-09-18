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Ярмольник вступил в конфликт с соседями 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Ярмольник вступил в конфликт с соседями
Фото: РИА Новости
Жители подмосковной деревни Подушкино пожаловались в полицию на актера Леонида Ярмольника.
По данным РЕН ТВ, Ярмольник установил на въезде в деревню шлагбаум без согласования с другими местными жителями. По версии «Пятого канала», Ярмольник перекрыл шлагбаумом дорогу.
На место направлен сотрудник отдела уголовного розыска. Подробности инцидента выясняются.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году Леонид Ярмольник стал виновником аварии, в которой были повреждены четыре машины, в том числе автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО).
Представители службы подали на Ярмольника в суд, который постановил взыскать с него более 800 тысяч рублей. Актер отказался платить за автомобиль, объяснив это тем, что сумма компенсации превышает сумму ущерба. Позже долгом Ярмольника занялись судебные приставы.
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Шоу-бизнес , Леонид Ярмольник , Федеральная служба охраны
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