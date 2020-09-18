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Пригожин заступился за поддержавшего Лукашенко Баскова 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Пригожин заступился за поддержавшего Лукашенко Баскова
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Николая Баскова, поддержавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Басков сам по себе позитивный уникальный человек, добрый. Он не "гнилой". Я бы не стал его осуждать, говорить правильно он сделал или неправильно он сделал», — отметил шоумен.

Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.
Ранее 18 сентября стало известно, что Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «любимую не отдают».
17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Александр Лукашенко , Иосиф Пригожин
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