Пригожин заступился за поддержавшего Лукашенко Баскова 

«Басков сам по себе позитивный уникальный человек, добрый. Он не "гнилой". Я бы не стал его осуждать, говорить правильно он сделал или неправильно он сделал», — отметил шоумен.

Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.

Ранее 18 сентября стало известно, что Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «любимую не отдают».

17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.