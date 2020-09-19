Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Ты любовник Галкина»: Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой 

РИА Новости и ещё 4 26 минут назад
«Я любовник Галкина»
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе.
По словам шоумена, самым странным домыслом, который он слышал о своей персоне, стал слух о его "любовных отношениях" с телеведущим Максимом Галкиным. При этом узнал эту "новость" Шепелев от самой супруги юмориста.

"Самый нелепый (слух. — Прим. ред.)? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — пояснил шоумен.

Шепелев также отметил, что не следит за слухами о себе, но остается в курсе их из-за рассказов "добрых людей".
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В 1941-м наши бы поехали петь перед Гитлером»
«В 1941-м наши бы поехали петь перед Гитлером»
«Это вы убили миллионы людей»
«Это вы убили миллионы людей»
Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор
Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение