«Я любовник Галкина»

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе.
По словам шоумена, самым странным домыслом, который он слышал о своей персоне, стал слух о его "любовных отношениях" с телеведущим Максимом Галкиным. При этом узнал эту "новость" Шепелев от самой супруги юмориста.
"Самый нелепый (слух. — Прим. ред.)? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — пояснил шоумен.
Шепелев также отметил, что не следит за слухами о себе, но остается в курсе их из-за рассказов "добрых людей".