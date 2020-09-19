«Я любовник Галкина»

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в интервью порталу Peopletalk о самом нелепом слухе о себе.

По словам шоумена, самым странным домыслом, который он слышал о своей персоне, стал слух о его "любовных отношениях" с телеведущим Максимом Галкиным . При этом узнал эту "новость" Шепелев от самой супруги юмориста.

"Самый нелепый (слух. — Прим. ред.)? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", — пояснил шоумен.

Шепелев также отметил, что не следит за слухами о себе, но остается в курсе их из-за рассказов "добрых людей".