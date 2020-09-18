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Российские артисты приняли участие в записи видеоклипа «Артисты за мир — Любимую не отдают».

Видеоряд и песня призывают к патриотическим чувствам белорусский народ и напрямую не поддерживают сохраняющего пост президента Александра Лукашенко , но в центре композиции его фраза «Любимую не отдают», которой он закончил свою крайнюю президентскую кампанию.

Общественная реакция уже дала о себе знать на страницах артистов в соцсетях. На аккаунте Киркорова в Instagram больше 400 лайков под последней записью набрал комментарий такого содержания: «За сколько продал беларусский народ? Теперь пой на корпоративах у ОМОНА».

Комментарии под самим клипом в YouТube отключены.