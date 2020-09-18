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Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган родила дочь 

РИА Новости 32 минуты назад
Экс-солистка «Ленинграда» родила дочь
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка группы "Ленинград" Юлия Коган стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram.

"Карантин провела с пользой!" — подписала артистка снимок.

Это второй ребенок Коган и Антона Бута. У пары есть шестилетняя дочь Лиза. Младшую дочку родители решили назвать Евой.
Юлия Коган получила известность благодаря участию в группе "Ленинград" Сергея Шнурова. С 2010 по 2013 годы она была ведущей вокалисткой, многие считают ее самой яркой солисткой коллектива. Параллельно она выступала в составе группы St.Petersburg Ska-Jazz Review.
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