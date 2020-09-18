«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой 

По словам Ивлеевой, она не заметила муху и та ее укусила.

«У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться!» — поделилась ощущениями телеведущая.

Она отметила, что место укуса оказалось крайне неудачным и, когда они возвращались в отель по африканскому бездорожью, ее попа «была похожа на табуретку».

При этом ведущая подчеркнула, что даже эти неприятности не смогли помешать ей влюбиться в Африку.

Как сообщал «Рамблер», ранее Анастасия Ивлеева похвасталась покупкой спортивного автомобиля Lamborghini Aventador. Она подчеркнула, что ее распирает от гордости за саму себя, поскольку на дорогую машину она заработала самостоятельно.