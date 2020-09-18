За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой 

Штурм подчеркнула, что Легкоступова всегда была открытым человеком. Тем удивительнее становится тот факт, что она не рассказала о венчании и свадьбе с Фирсовым даже близким подругам.

«Подозреваю, что у нее был договор с телеканалом на эксклюзив по ее свадьбе, и она молчала», — предположила Штурм.

Подруга певицы также отметила, что возможно пара также показательно должна была развестись через полгода, если бы не смерть Легкоступовой. В браке певица и яхтсмен прожили всего 40 дней.