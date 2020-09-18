Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой 

Павел Тиунов 9 минут назад
За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Свадьба певицы Валентины Легкоступова с яхтсменом Юрием Фирсовым могла быть частью большого телешоу, заявила «Экспресс-газете» подруга артистки Наталья Штурм. По ее словам, не исключено, что за эксклюзивный показ бракосочетания пара получила солидную сумму.
Штурм подчеркнула, что Легкоступова всегда была открытым человеком. Тем удивительнее становится тот факт, что она не рассказала о венчании и свадьбе с Фирсовым даже близким подругам.

«Подозреваю, что у нее был договор с телеканалом на эксклюзив по ее свадьбе, и она молчала», — предположила Штурм.

Подруга певицы также отметила, что возможно пара также показательно должна была развестись через полгода, если бы не смерть Легкоступовой. В браке певица и яхтсмен прожили всего 40 дней.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что перед смертью Валентину Легкоступову сильно избили. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы Аннеты Бриль. Артистка скончалась 14 августа 2020 года. Причиной смерти певицы были названы осложнения в связи с полученной травмой головы. Правоохранители склоняются к версии, что Легкоступова, будучи в нетрезвом состоянии, оступилась в ванной в собственной квартире, упала и сильно ударилась головой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа цена «Белорусского Майдана»
Названа цена «Белорусского Майдана»
Ми-38 первым защитят от обледенения в полёте
Ми-38 первым защитят от обледенения в полёте
«Ситуация сложная»: школьников массово отправляют домой
«Ситуация сложная»: школьников массово отправляют домой
Россия изменила правила въезда в страну
Россия изменила правила въезда в страну
Видео
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
01:30
Новый флешмоб от сотрудников МЧС попал на видео
Общество
Появилось видео последствий урагана в Москве
01:13
Появилось видео последствий урагана в Москве
Происшествия
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение