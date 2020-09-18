За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой 

Свадьба певицы Валентины Легкоступова с яхтсменом Юрием Фирсовым могла быть частью большого телешоу, заявила «Экспресс-газете» подруга артистки Наталья Штурм. По ее словам, не исключено, что за эксклюзивный показ бракосочетания пара получила солидную сумму.
Штурм подчеркнула, что Легкоступова всегда была открытым человеком. Тем удивительнее становится тот факт, что она не рассказала о венчании и свадьбе с Фирсовым даже близким подругам.
«Подозреваю, что у нее был договор с телеканалом на эксклюзив по ее свадьбе, и она молчала», — предположила Штурм.
Подруга певицы также отметила, что возможно пара также показательно должна была развестись через полгода, если бы не смерть Легкоступовой. В браке певица и яхтсмен прожили всего 40 дней.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что перед смертью Валентину Легкоступову сильно избили. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери певицы Аннеты Бриль. Артистка скончалась 14 августа 2020 года. Причиной смерти певицы были названы осложнения в связи с полученной травмой головы. Правоохранители склоняются к версии, что Легкоступова, будучи в нетрезвом состоянии, оступилась в ванной в собственной квартире, упала и сильно ударилась головой.