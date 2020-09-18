За 40 дней до смерти: странная свадьба Легкоступовой

Свадьба певицы Валентины Легкоступовой с Юрием Фирсовым за 40 дней до смерти артистки могла быть фиктивной и использоваться в качестве эксклюзивного проекта телеканала. Таким мнением поделилась певица и подруга артистки Наталья Штурм

«Знаете что странно — Валя всегда была открытым человеком, а тут никому не сказала про свое замужество, венчание. Даже близким подругам. Почему?! Подозреваю, что у нее был договор с телеканалом на эксклюзив по ее свадьбе, и она молчала», — сказала Штурм в интервью «Экспресс газете». При этом какого именно телеканала она уточнять не стала.

По словам подруги Легкоступовой, ее муж Юрия Фирсов долго «обрабатывал» певицу. Штурм считает, что Фирсову нужна была эта свадьба только ради денег. «Знаю, что она уже успела прописать его до смерти в своем загородном доме — уговорил», — отметила она.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет, напоминает RT. Криминалисты обнаружили на теле артистки многочисленные травмы, передает агентство Nation News.