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«По семь раз в день»: Губерниев рассказал о сексе после развода 

Vse42.ru и ещё 1 13 часов назад
«Семь раз в день»: Губерниев о сексе после развода
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью, в котором рассказал о личном. Как пишет пресса, журналист заявил, что у его секс "по семь раз в день".
Дмитрий Губерниев дал интервью, в котором ответил на вопросы о личном. Телеведущего спросили, насколько часто в его жизни случается секс. Как передает пресса, на это журналист заявил, что ежедневно, причем по "семь раз в день".

— Как часто секс? Каждый день по много раз. Вот сейчас приду и…давай. В 20 лет было по восемь раз в день, в 45 — семь, — цитирует Губерниева StarHit.

Спортивный комментатор отметил, что не может рассказывать об интимной стороне жизни, так как зрители могут подумать, что он "врет", хотя "это чистая правда".
Как передает пресса, телеведущий является примерным семьянином. Несколько лет назад он расстался супругой, которая родила ему наследника, и вступил в новые отношения. Теперь спортивный комментатор счастлив со своей школьной любовью.
Ранее редакция VSE42.ru сообщала, что Анна Семенович высказалась по поводу любовной связи с Дмитрием Губерниевым. По словам артистки, они с телеведущим могли быть "очень красивой парой".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Губерниев , Анна Семенович , StarHit
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