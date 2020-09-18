Ивлееву укусила муха цеце 

Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что инцидент произошел на съемках программы "Орел и решка" в Африке. Девушка случайно села на муху цеце.

"У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — заявила Ивлеева в своем аккаунте в Instagram.

Она пояснила, что после принятия лекарства сыпь начала уменьшаться. При этом гид, сопровождавший съемочную группу, заявил, что укус данного вида не опасен для человека.

Ранее Ивлеева и рэпер Элджей заболели коронавирусом. Телеведущая призвала быть осторожными и напомнила, что COVID-19 никуда не делся.