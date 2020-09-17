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Ивлееву укусила муха цеце 

РИА Новости 1 час назад
Ивлееву укусила муха цеце
Фото: Instagram
Телеведущую Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Об этом блогерша рассказала в Instagram.

"У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться", — поделилась она.

Как уточнила Ивлеева в Telegram-канале, она начала покрываться волдырями, но затем приняла лекарство, и сыпь начала уменьшаться.
Инцидент произошел на съемках проекта "Орел и решка". Девушка не увидела муху и села на нее, после чего насекомое укусило ее.
Она призвала поклонников не волноваться, поскольку сопровождавший съемочную группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.
Насекомое потом удалось добить, рассказала Ивлеева.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
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