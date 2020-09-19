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«С такой внешностью можно ничего не иметь»: дочь Гузеевой ответила на комментарии хейтеров 

Teleprogramma.pro и ещё 5 37 минут назад
«Бедолаги»: дочь Гузеевой ответила хейтерам
Фото: Instagram
Дочь 61-летней Ларисы Гузеевой ответила своим хейтерам в стиле звездной матери. 20-летняя Ольга Бухарова опубликовала на своей странице в YouTube послание, из которого стало ясно, что девушка знает себе цену и не собирается молчать. Наследница бизнесмена Игоря Бухарова стала скандально известной после недавнего признания Ларисы Гузеевой. Ведущая программы «Давай поженимся!» поделилась историей о том, что однажды дочери не понравился ее обед. Тогда Ольга попросила маму протянуть к ней руку, а когда это было сделано, Бухарова выплюнула еду в ладонь своей звездной родительницы.
После этого Ольга получила множество неприятных комментариев в свой адрес. И ответить на них она решила эффектным образом. Девушка нанесла яркий макияж и записала видеопослание, где заявила:

«Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, с такой внешностью мне можно ничего и не иметь».

На этом послание Бухаровой не закончилось. Она добавила резкие выражения на английском языке.

«Ну и подумаешь — мамины деньги! Зато я буду богатая и красивая, пока бедолаги будут снимать тупые видео на YouTube для таких же бедолаг. Это вульгарно. Начните жить!» — высказалась дочь Гузеевой.

Отметим, что Лариса Андреевна поддержала дочь. Она опубликовала фото дочери у себя в профиле со словами «Моя девочка-воин». Напомним, что и сам артистка не обходится без резких выражений. Лариса Гузеева не обижается на дочь.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева
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