Любовницу Тарзана проверили на полиграфе

Начинающая актриса, в измене с которой признался ранее муж Натальи Королевой Тарзан, согласилась пройти проверку на детекторе лжи в эфире программы Первого канала. Она уверяет, что к пропаже драгоценностей из дома звездной четы не имеет никакого отношения.

Ранее стало известно, что в отсутствие жены Тарзан приводил домой любовницу. Именно после ее визита, как утверждает Королева, и исчезли ценности, о чем пришлось заявить в полицию.

Как сообщил портал «GorodNovoros» девушка Анастасия родом из села Владимировка под Новороссийском . В программе "На самом деле" она заявила, что Наташа Королева оклеветала ее из ревности. И сообщила, что в интимных отношениях с Тарзаном состояла около полутора лет. К тому же заявила, что беременна от стриптизера.

Ранее певица Наташа Королева дала официальный комментарий в связи со скандалом вокруг пропажи ценностей из дома. Она заявляла, обратилась в полицию, как и ее муж Сергей Глушко (Тарзан).

В «Сторис» «Инстаграма» артистки отмечается, что ее семья обратилась в правоохранительные органы сразу по нескольким поводам. Один из них — незаконное проникновение в дом. Далее в блоге Королевой заявляется о мошенничестве и незаконном сборе информации «с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений».

В студии 28-летняя Анастасия раскрыла подробности романа с 50-летним Сергеем Глушко. Она рассказала, что познакомилась с Тарзаном еще зимой 2019 года на одном из его выступлений и заявила, что он всегда был ее кумиром, идеалом мужской красоты.

Анастасия сообщила, что 19 августа встречалась с женатым стриптизером последний раз. Именно тогда сняла и интимный ролик. Как уверяла — исключительно для себя, а не для шантажа. Но полиграф показал, что это неправда.

В студии выяснилось, что Анастасия не беременна. Зато полиграф показал, что к краже в доме Королевой и Тарзана девушка отношения не имеет.