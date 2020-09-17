Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ургант высмеял Петросяна с сыном 

Артём Кульша 1 час назад
Ургант высмеял Петросяна с сыном
Фото: Рамблер
Сын комика Евгения Петросяна смеется на фотографии, которую тот опубликовал, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки. Об этом журналист Иван Ургант пошутил в эфире Первого канала.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», 74-летний Петросян развелся с юмористкой Еленой Степаненко. В 2019-м он женился на своей 31-летней помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой.
В марте 2020-го средства массовой информации (СМИ) сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В июне художник Никас Сафронов подтвердил это, сославшись на общих с Петросяном и Брухуновой знакомых. Вчера Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом.

«Как сказали в роддоме, когда увидели отца: "Чума чудильная!". Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки», — пошутил в тот же день Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

В свою очередь, его соведущий Дмитрий Хрусталев пошутил, что этот снимок напоминает сцену из мультфильма «Король лев», а Петросян будто призывает сына оберегать гигантскую пчелу, потому что та принесет ему много меда, а все артисты «Кривого зеркала» скоро станут его.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Никас Сафронов , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев , Евгений Петросян , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве спрогнозировали комфортную погоду
В Москве спрогнозировали комфортную погоду
В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5…
В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5…
Ту-142 выполнили полет над Арктикой и Атлантикой
Ту-142 выполнили полет над Арктикой и Атлантикой
Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере
Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение