Ургант высмеял Петросяна с сыном 

Сын комика Евгения Петросяна смеется на фотографии, которую тот опубликовал, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки. Об этом журналист Иван Ургант пошутил в эфире Первого канала.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», 74-летний Петросян развелся с юмористкой Еленой Степаненко. В 2019-м он женился на своей 31-летней помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой.
В марте 2020-го средства массовой информации (СМИ) сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В июне художник Никас Сафронов подтвердил это, сославшись на общих с Петросяном и Брухуновой знакомых. Вчера Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом.
«Как сказали в роддоме, когда увидели отца: "Чума чудильная!". Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки», — пошутил в тот же день Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».
В свою очередь, его соведущий Дмитрий Хрусталев пошутил, что этот снимок напоминает сцену из мультфильма «Король лев», а Петросян будто призывает сына оберегать гигантскую пчелу, потому что та принесет ему много меда, а все артисты «Кривого зеркала» скоро станут его.