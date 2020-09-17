Ургант высмеял Петросяна с сыном 

«Как сказали в роддоме, когда увидели отца: "Чума чудильная!". Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки», — пошутил в тот же день Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».