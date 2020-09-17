«Ты без белья!»: Серябкина удивила поклонников 

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Певица и экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина сфотографировалась в откровенном платье и привела в восторг поклонников в Instagram

На фото артистка предстала в обтягивающем белом платье с тонкими бретелями. При этом фотосессия проводилась в поле.

Поклонники Серябкиной отметили, что под платьем нет белья, выразили свое восхищение фигурой исполнительницы и призвали ее улыбаться.

«Классная! Обожаю!» — написала kitti_i_kotjia

«Вы просто богиня, Оля!» — заявил wer.9244.

«Вам идет улыбка больше, чем серьезное выражения лица», — посчитал bossik38.

«Рамблер» писал, что ранее поклонники отметили неухоженный вид Серябкиной, заявив, без макияжа и укладки она похожа на пассажирку маршрутки.