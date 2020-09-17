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«На донышке»: Диану Шурыгину высмеяли за фото с бутылкой и бойфрендом 

Экспресс газета 1 час назад
«На донышке»: Шурыгину высмеяли за фото с бутылкой
Фото: соцсети
Диана Шурыгина регулярно публикует в своем Инстаграме вызывающие фото. То она демонстрирует фигуру в нижнем белье, то — обходится вообще без оного, то показывает откровенные кадры с участием своего бойфренда. Вот и на этот раз участница шоу «Пусть говорят» разместила провокационный пост.
Диана и ее парень, молодой бизнесмен Денис Ребров, позируют, сидя под деревом. У обоих нарочито маргинальный вид (насколько это возможно в одежде D&G). Денис обнимает свою возлюбленную, придерживая ее в районе груди, а Шурыгина «обнимает» бутылку со спиртным.
Что хотела сказать этим фото скандальная модель — осталось непонятным. Но подписчики подняли хозяйку блога на смех.
«Щас напьется и опять заявление напишет».
«На донышке».
«Бомжи примерно так же отдыхают».
Кроме того, Диане припомнили ее ранние заявления о том, что она якобы не пьет алкоголь. Девушка утверждала, что у нее аллергия на горячительные напитки. Впрочем, она уже не раз «попадалась»: например, недавно сфотографировалась в Турции с бутылкой пива в руке.
Ранее Шурыгина шокировала публику, перечислив способы разнообразить сексуальную жизнь. В частности, девушка предлагала «меняться партнерами» с друзьями, приглашать проституток и многое другое.
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Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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