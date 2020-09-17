«На донышке»: Шурыгину высмеяли за фото с бутылкой

Диана Шурыгина регулярно публикует в своем Инстаграме вызывающие фото. То она демонстрирует фигуру в нижнем белье, то — обходится вообще без оного, то показывает откровенные кадры с участием своего бойфренда. Вот и на этот раз участница шоу «Пусть говорят» разместила провокационный пост.

Диана и ее парень, молодой бизнесмен Денис Ребров, позируют, сидя под деревом. У обоих нарочито маргинальный вид (насколько это возможно в одежде D&G). Денис обнимает свою возлюбленную, придерживая ее в районе груди, а Шурыгина «обнимает» бутылку со спиртным.

Что хотела сказать этим фото скандальная модель — осталось непонятным. Но подписчики подняли хозяйку блога на смех.

«Щас напьется и опять заявление напишет».

«На донышке».

«Бомжи примерно так же отдыхают».

Кроме того, Диане припомнили ее ранние заявления о том, что она якобы не пьет алкоголь. Девушка утверждала, что у нее аллергия на горячительные напитки. Впрочем, она уже не раз «попадалась»: например, недавно сфотографировалась в Турции с бутылкой пива в руке.

Ранее Шурыгина шокировала публику, перечислив способы разнообразить сексуальную жизнь. В частности, девушка предлагала «меняться партнерами» с друзьями, приглашать проституток и многое другое.