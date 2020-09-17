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Вдовец Легкоступовой оказался двоеженцем 

Вероника Полынина 25 минут назад
«За это на каторгу ходили»: тайна вдовца Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов до венчания с ней был венчан дважды. Об этом рассказал друг Фирсова «Экспресс-газете».
По его словам, с первой женой он развенчался, а со второй — нет, после чего венчался с Легкоступовой.
«Юра, когда венчался с Валентиной, проходил этот обряд в третий раз! Он был женат первый раз и тогда венчался. Потом решил венчаться на своей второй жене Наталье. Сказал, что для этого развенчался. Ходил в Патриархию, писал заявление, и его официально развенчали. А когда в третий раз венчался на Вале Легкоступовой, то никому ничего не сказал», — рассказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что во второй раз Фирсова бы не развенчали, поскольку именно он стал виновником распада семьи и ушел от жены Натальи ради Легкоступовой.

«Я узнал о его третьем венчании постфактум. По сути он стал двоеженцем», — констатировал друг Фирсова, отметив, что это «страшный грех».

По мнению друга, Фирсов просто не сказал батюшке, который его венчал с Легкоступовой в Крыму, что он уже дважды венчался и находится в церковном браке с предыдущей женой.

«За такие вещи при царе-батюшке на каторгу ходили люди», — отметил собеседник.

Он выразил уверенность, что Валентина Легкоступова ничего не знала, а если бы знала, не стала бы венчаться с Фирсовым в церкви.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы, полученной при невыясненных обстоятельствах. 11 августа 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику. В клинике состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, где и обнаружили черепно-мозговую травму.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Экспресс-газета
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