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Жена Петросяна откровенно рассказала о беременности 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Жена Петросяна откровенно рассказала о беременности
Фото: РИА Новости
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их с юмористом сына выносила суррогатная мать, и ответила хейтерам в Instagram.
«Рамблер» писал, что в марте СМИ распространили информацию о появлении на свет сына Петросяна и Брухуновой. Отмечалось, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. При этом Брухунова назвала эту информацию «уткой», а юморист попросил журналистов «не лезть не в своё дело». 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом.
В свою очередь Татьяна Брухунова в комментариях к своей записи в Instagram, в которой она поздравила юмориста с днем рождения, опровергла данные о том, что ребенка выносила суррогатная мать.

«Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите», — заявила она подписчикам.

Жена сатирика также подчеркнула, что к ней грязь от хейтеров «никакого отношения не имеет».

«Они руки испачкали, а до меня не долетело», — заявила она.

Позднее Брухунова написала еще один пост, в котором выразила благодарность всем, кто, «заметив ее ооочень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта», а также тем, кто понял, что «фото в ленте годичной давности».

«Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!» — пояснила она.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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