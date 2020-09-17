Жена Петросяна откровенно рассказала о беременности 

«Рамблер» писал, что в марте СМИ распространили информацию о появлении на свет сына Петросяна и Брухуновой. Отмечалось, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. При этом Брухунова назвала эту информацию «уткой», а юморист попросил журналистов «не лезть не в своё дело». 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом.

В свою очередь Татьяна Брухунова в комментариях к своей записи в Instagram, в которой она поздравила юмориста с днем рождения, опровергла данные о том, что ребенка выносила суррогатная мать.

«Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите», — заявила она подписчикам.

Жена сатирика также подчеркнула, что к ней грязь от хейтеров «никакого отношения не имеет».

«Они руки испачкали, а до меня не долетело», — заявила она.

Позднее Брухунова написала еще один пост , в котором выразила благодарность всем, кто, «заметив ее ооочень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта», а также тем, кто понял, что «фото в ленте годичной давности».