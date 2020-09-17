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«Где же ты, Алла?!»: Пугачева бросила тяжелобольного Бориса Моисеева 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Пугачева бросила тяжелобольного Моисеева
Фото: globallookpress.com
Новость об ухудшении здоровья Бориса Моисеева произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью Sobesednik.ru знаменитый адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила, что состояние артиста в последнее время ухудшилось: больной Моисеев прикован к кровати.
Оказалось, про него забыли даже звездные коллеги, с которыми он раньше очень дружил.

— Его друзья по шоу-бизнесу совсем про него забыли, — поделилась с Sobesednik.ru новыми подробностями о состоянии Бориса Моисеева Тамара Пухова. — Я понимаю, что из-за коронавируса у всех дела не очень хорошо идут. Но хотя бы прийти раз в месяц к человеку можно?!

Его почти никто не навещает, — сетует неравнодушная Пухова. — Поэтому хотелось бы напомнить всем о Боре. Милосердие должно быть у каждого человека!
Конечно, Борису было бы приятно, если бы его навещали бывшие друзья. Алла Борисовна Пугачева почему про него забыла? Киркоров, Буйнов — все ребята, которые его в свое время окружали и с которыми он пел на одной сцене. Ему было бы приятно их всех видеть! Конечно, ни Алла Борисовна, ни Филипп и никто другой не обязаны это делать. Но дружба и человеческие отношения должны же оставаться, — взывает к совести Тамара Пухова. — Тем более они были дружны столько лет. Очень жаль, что мы иногда помним лишь тех, кто находится перед нашим носом, и забываем про тех, кто был рядом с нами ранее.

Я видела многих тяжелобольных людей. Они расцветают, когда их навещают бывшие друзья, вывозят их на улицу. Там они наслаждаются энергией космоса и аурой воздуха. И им становится лучше.

Как-то Пугачевой задавали вопрос про Бориса, — продолжает Тамара Борисовна. — Она заметила: «Да, мы действительно про него забыли». У каждого своя семья, прожить в такое тяжелое время, когда ты не пользуешься прежним успехом, конечно, непросто. Но немножечко внимания можно уделить человеку?
Быть может, он последние дни доживает на этом свете, — заключает Пухова. — Поэтому небольшую радость доставить нужно. И я надеюсь, что звездные друзья про Бориса Моисеева наконец вспомнят.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Алла Пугачева , Тамара Пухова , ИД "Собеседник"
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