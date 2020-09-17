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«Будет прощать»: Певица Штурм рассказала, как Королева реагирует на измены Тарзана 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Штурм рассказала о реакции Королевой на измены Тарзана
Фото: Instagram
Певица Наталья Королева будет прощать измены своему мужу Сергею Глушко, больше известному под псевдонимом Тарзан. Об этом заявила певица Наталья Штурм в своем Instagram в четверг, 17 сентября.
Она призналась, что Тарзан ухаживал за ней, когда еще не был женат на Королевой. Артист пригласил Штурм покупаться в Москве-реке и все время свидания красовался своим телом. По словам певицы, во время прогулки Тарзан получал множество сообщений и звонков от женщин. В итоге их встреча не получила финала. А через год Тарзан надел кольцо на палец Королевой.

Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений, — заявила Штурм.

По ее мнению, украденные из дома Королевой имущество — это ее плата за жизнь с Глушко. Штурм уверена, что жена Тарзана «просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры». Именно поэтому некоторое время назад Королева и Глушко жили отдельно: жена с ребенком загородом, а муж — в Москве.
Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей. Позднее из-за распространения ложных сведений Королева обратилась в полицию. Артистка призвала СМИ не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье. Она также отметила, что все достоверные данные будут получены только от нее.
Позднее Тарзан в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге. По его словам, его якобы накачали препаратами, и он поддался на спланированную провокацию. Кроме того, Глушко обвинил девушку в краже драгоценностей его жены. Он добавил, что в квартире была еще одна девушка, которая снимала видео. Через несколько часов Тарзан удалил публикацию.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наталья Штурм , Наташа Королева , Сергей Глушко , Наталья Королева
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