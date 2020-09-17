Травматолог прокомментировал смерть Легкоступовой

Говорить о том, что причиной смерти Валентины Легкоступовой могли стать насильственные действия, пока рано. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал специалист Центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Зайкин, комментируя новость о том, что артистка могла быть избита перед кончиной.

По словам врача, экспертам всегда сложно давать заочную оценку, не увидев перед собой указанного человека с повреждениями, о которых сообщается в СМИ.

— Дело в том, что характер травм при падении и от побоев отличается, но установить все морфологические признаки, описание, точный источник появления не всегда легко, поскольку потерпевшие могут обращаться для снятия побоев спустя большое количество времени после их получения. И травмы могут видоизменяться. Более того, если речь идет об усопшем человеке, то такие манипуляции делает уже судмедэксперт или патологоанатом, — объяснил он.

Если же речь идет о живом человеке, то он после получения травм обращается в поликлинику, чтобы их зафиксировать. Также можно наведаться в полицию, где побои снимут судебно-медицинские эксперты.

— Сначала проводится первичный осмотр, локализуются повреждения, устанавливается их точное количество, что будет хорошим подспорьем, чтобы определить и давность полученных телесных повреждений, характер и пути их появления. Если человек неоднократно становился жертвой рукоприкладства, то, естественно, травмы будут располагаться абсолютно на разных участках тела. В случае с Легкоступовой основные зоны повреждения локализуются в области головы, но имеются гематомы на конечностях и на туловище, что не дает основания однозначно заявить именно о насильственной природе их получения.

Эксперт добавил, что, скорее всего, результаты судебно-медицинского заключения озвучены не полностью, поскольку жертвы насильственных действий всегда оказывают отпор своим обидчикам, соответственно, следы сопротивления должны тоже присутствовать.

— Это могут быть остатки эпителия под ногтями погибшей, волос, других биологических следов, — пояснил эксперт.

А для этого нужно не только было осмотреть тело погибшей, но и проверить всех потенциальных подозреваемых — остались ли у них на коже, под ногтевой пластиной и на теле следы сопротивления жертвы.

К тому же травмы, которые артистка получила до трагедии, могли быть давние, а не свежие.

Собеседник издания также отметил, что лишь своевременное освидетельствование и прохождение судебно-медицинской экспертизы позволяют специалистам доказать или опровергнуть сам факт рукоприкладства, так и последствия, которые могли появиться в результате полученных травм потерпевшей стороной.

Информация о том, что артистка могла быть избита перед смертью, появилась 17 сентября.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве.