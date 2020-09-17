Певица Валентина Легкоступова была госпитализирована перед смертью с многочисленными телесными повреждениями. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш» (Mash).
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с мужем Юрием Фирсовым. Несколько дней спустя она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Сегодня «Мэш» опубликовал разрешение на выдачу трупа певицы ее дочери Анэте Бриль за подписью следователя управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
В нем сказано, что Легкоступова поступила в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №13 «с телесными повреждениями в виде: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. — Прим. ред.), ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома области левых лобной, теменной, височной и затылочной долей около 80, гематомы в теменной области справа, туловища, конечностей».
«Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита», — прокомментировал адвокат Бриль Сергей Жорин.