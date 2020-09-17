Певец Борис Моисеев прикован к постели и испытывает финансовые затруднения. Об этом адвокат Тамара Пухова сообщила «Собеседнику».

В 2010 году, как сообщал «Рамблер», Моисеев перенес инсульт. Он был введен в кому, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), через неделю выписан из больницы, но его здоровье до сих пор не восстановилось полностью.

В мае музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что в последний раз видел певца в марте 2019 года на концерте в Кремле, тот выглядел слабеньким и с трудом ходил. Вчера Пухова рассказала, что в настоящее время Моисеев находится в тяжелейшем состоянии — прикован к постели.

«Мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения. У него не такая большая пенсия, а все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет», — добавила она.

В мае «Собеседник» сообщал, что в светских кругах перешептываются о том, что Моисеев мог быть помещен в элитный санаторий или дом престарелых или умереть, так как не появляется на публике, а его директор Сергей Горох не позволяет журналистам общаться с певцом.