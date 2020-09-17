«Позвал в отель»: признание любовницы Тарзана

Модель Анна Мосс рассказала, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) откровенно флиртовал с ней и в итоге позвал в отель. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене певице Наташе Королевой. По словам Тарзана, его «склеили» две девушки. При этом после визита двух подружек к супругу Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.
По словам Анны Мосс, Сергей Глушко начал проявлять интерес и к ней, когда они встретились на одном из мероприятий.
«Видимо, я ему приглянулась. Он начал за мной ходить: я курить — он тоже, флиртовал. Когда мероприятие подошло к концу его товарищи разошлись, а он подсел за наш столик, выпивал, общался», — рассказала девушка.
Она отметила, что ее не интересовали отношения с Тарзаном, однако хотелось посмотреть, как далеко женатый мужчина может зайти.
«Закончилось все очень примитивно: начал обниматься, делать намеки всяческие. В итоге позвал в отель. Я любезно отказалась. Но нельзя не заметить: выглядит он шикарно, умеет себя показать, поет тоже неплохо», — заявила Мосс.