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«Позвал в отель»: любовница Тарзана сделала признание 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
«Позвал в отель»: признание любовницы Тарзана
Фото: ТАСС
Модель Анна Мосс рассказала, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) откровенно флиртовал с ней и в итоге позвал в отель. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене певице Наташе Королевой. По словам Тарзана, его «склеили» две девушки. При этом после визита двух подружек к супругу Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.
По словам Анны Мосс, Сергей Глушко начал проявлять интерес и к ней, когда они встретились на одном из мероприятий.

«Видимо, я ему приглянулась. Он начал за мной ходить: я курить — он тоже, флиртовал. Когда мероприятие подошло к концу его товарищи разошлись, а он подсел за наш столик, выпивал, общался», — рассказала девушка.

Она отметила, что ее не интересовали отношения с Тарзаном, однако хотелось посмотреть, как далеко женатый мужчина может зайти.

«Закончилось все очень примитивно: начал обниматься, делать намеки всяческие. В итоге позвал в отель. Я любезно отказалась. Но нельзя не заметить: выглядит он шикарно, умеет себя показать, поет тоже неплохо», — заявила Мосс.

Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , StarHit
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