«Позвал в отель»: признание любовницы Тарзана

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене певице Наташе Королевой. По словам Тарзана, его «склеили» две девушки. При этом после визита двух подружек к супругу Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

По словам Анны Мосс, Сергей Глушко начал проявлять интерес и к ней, когда они встретились на одном из мероприятий.

«Видимо, я ему приглянулась. Он начал за мной ходить: я курить — он тоже, флиртовал. Когда мероприятие подошло к концу его товарищи разошлись, а он подсел за наш столик, выпивал, общался», — рассказала девушка.

Она отметила, что ее не интересовали отношения с Тарзаном, однако хотелось посмотреть, как далеко женатый мужчина может зайти.