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Любовница Тарзана сделала публичный тест на беременность 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Любовница Тарзана сделала публичный тест на беременность
Фото: РИА Новости
Анастасия Шульженко, с которой у мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана) была интимная связь, сделала тест на беременность в эфире шоу «На самом деле». Девушка пыталась публично доказать, что ждет ребенка от стриптизера.
Шульженко, ставшая участницей громкого скандала, заявила, что познакомилась с Тарзаном на его шоу. Глушко якобы пригласил её домой, где между ними вспыхнула страсть.

«Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и всё случилось», — пояснила героиня программы.

Она отметила, что встречалась с возлюбленным редко, когда у него было свободное время, и никогда «ни на что не претендовала». Об отношениях со стриптизером девушка решила рассказать после того, как узнала, что беременна. Шульженко уверяет, что дома сделала два теста, и оба показали положительный результат.
За кулисами шоу организаторы программы предложили ей сделать еще один тест, который показал, что девушка не беременна. Увидев одну полоску, любовница Тарзана сначала упала в обморок, затем пришла в себя и расплакалась, признав, что оклеветала стриптизера.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Глушко признался, что изменил своей жене Наташе Королевой. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. Этот вариант танцор отверг, подчеркнув, что делал всё, чтобы этого не произошло. Известно, что после визита двух подружек к супругу Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дом ювелирных украшений на 5 миллионов рублей и наличных суммой более 3 тысяч евро.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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