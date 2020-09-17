Экс-возлюбленый подружки Тарзана высказался о скандале

Бывший возлюбленный Анастасии Шульженко, которую подозревают в краже драгоценностей из дома Наташи Королевой , не верит, что она способна на преступление.

Роман Бурдеев — актер краснодарского Театра драмы. По его словам, Анастасия воспитывалась в благополучной семье и на воровство не способна.

Роман рассказал, что они с Анастасией прожили вместе пять лет, пока она училась в Институте культуры в Краснодаре . После окончания вуза Настя решила покорять Москву — влюбленные расстались по-доброму и с тех пор отношений не поддерживали.

«Сейчас у меня семья, все хорошо, сын недавно родился, я не хочу, чтобы меня с этой грязью смешивали», — заявил Роман «Комсомольской правде».

Соседи Шульженко по родительскому дому, что в 30 км от Новороссийска, рассказали, что Анастасия всегда была талантливой и амбициозной девочкой. Соседи рекомендовали звездному семейству Королевой и Тарзана не обижать Настю, потому что за нее есть кому постоять: отец девушки — полицейский, а брат — десантник. Мама работает учительницей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Наташа Королева обвинила малоизвестную актрису Анастасию Шульженко в краже драгоценностей на сумму более 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро наличными. Девушка в ответ заявила, что таким образом певица мстит ей за любовную связь с ее мужем.