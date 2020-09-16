Брухунова ответила на вопрос о суррогатном материнстве 

Отвечая на вопрос подписчицы в комментариях инстаграма, 31-летняя Брухунова отметила, что слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.

16 сентября Евгений Петросян отметил 75-летие. В этот день Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото с мужем.

«С днем рождения, Волшебник!», — подписала снимок молодая жена юмориста.

Сам Петросян решил еще больше приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью и показал миру шестимесячного сына Вагана. Поклонники пары усомнились, что Брухунова сама родила малыша, поскольку в ее блоге не было ни одного снимка, где она беременна.