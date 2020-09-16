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Брухунова ответила на вопрос о суррогатном материнстве 

Вероника Полынина 26 минут назад
Брухунова ответила на вопрос о суррогатном материнстве
Фото: Instagram
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что их сына Вагана выносила суррогатная мать.
Отвечая на вопрос подписчицы в комментариях инстаграма, 31-летняя Брухунова отметила, что слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери.
16 сентября Евгений Петросян отметил 75-летие. В этот день Татьяна Брухунова впервые опубликовала совместное фото с мужем.

«С днем рождения, Волшебник!», — подписала снимок молодая жена юмориста.

Сам Петросян решил еще больше приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью и показал миру шестимесячного сына Вагана. Поклонники пары усомнились, что Брухунова сама родила малыша, поскольку в ее блоге не было ни одного снимка, где она беременна.
Как сообщал «Рамблер», ранее Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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