Жена умершего солиста «Ласкового мая» Александра Прико Елена рассказала о его трагической судьбе.

«Ласковый май» разрушил его жизнь, разрушил все. Даже, пожалуй, не сама группа, а люди, которые вокруг нее крутились», — уверена Елена, ее слова приводит «Комсомольская правда».

По ее словам, Александр рассказывал, что уже после ухода из группы в 1989 году они с Андреем Разиным записывались на одной студии. И Разин платил звукорежиссеру, чтобы тот передавал ему минусовки Прико. Потом на эти минусовки накладывался голос Юры Шатунова.

«Это было воровство, но никто ничего не мог с этим сделать. Тогда вообще-то как-то не думали об авторских правах, даже словосочетания такого не было», — посетовала вдова музыканта.

После распада группы «Мама», которую Прико создал после ухода из «Ласкового мая», он оказался без денег и жилья. Музыкант перебрался в Нижний Тагил, был трижды женат, и каждый раз неудачно.

Третья жена, по словам Елены, жутко ревновала Александра, закатывала истерики, выгоняла из дома. Он терпел издевательства ради маленького сына.

После знакомства с Еленой Прико переехал в Санкт-Петербург, какое-то время работал монтажником на стройке, затем устроился слесарем-сантехником на завод.

Как писал «Рамблер», клавишник первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября. Около месяца назад ему диагностировали рак легкого в поздней стадии. Болезнь обнаружили, когда музыкант решил пройти обследование с подозрением на коронавирус.