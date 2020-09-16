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«»Ласковый май» разрушил его жизнь": признания вдовы экс-солиста группы 

Вероника Полынина 31 минуту назад
«»Ласковый май» разрушил его жизнь"
Фото: РИА Новости
Жена умершего солиста «Ласкового мая» Александра Прико Елена рассказала о его трагической судьбе.
«Ласковый май» разрушил его жизнь, разрушил все. Даже, пожалуй, не сама группа, а люди, которые вокруг нее крутились», — уверена Елена, ее слова приводит «Комсомольская правда».
Раскрыта последняя просьба экс-солиста «Ласкового мая»
По ее словам, Александр рассказывал, что уже после ухода из группы в 1989 году они с Андреем Разиным записывались на одной студии. И Разин платил звукорежиссеру, чтобы тот передавал ему минусовки Прико. Потом на эти минусовки накладывался голос Юры Шатунова.

«Это было воровство, но никто ничего не мог с этим сделать. Тогда вообще-то как-то не думали об авторских правах, даже словосочетания такого не было», — посетовала вдова музыканта.

После распада группы «Мама», которую Прико создал после ухода из «Ласкового мая», он оказался без денег и жилья. Музыкант перебрался в Нижний Тагил, был трижды женат, и каждый раз неудачно.
Третья жена, по словам Елены, жутко ревновала Александра, закатывала истерики, выгоняла из дома. Он терпел издевательства ради маленького сына.
После знакомства с Еленой Прико переехал в Санкт-Петербург, какое-то время работал монтажником на стройке, затем устроился слесарем-сантехником на завод.
Как писал «Рамблер», клавишник первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября. Около месяца назад ему диагностировали рак легкого в поздней стадии. Болезнь обнаружили, когда музыкант решил пройти обследование с подозрением на коронавирус.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Комсомольская правда
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