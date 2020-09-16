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СМИ узнали доходы Воли и Харламова за предыдущий год 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названы доходы Воли и Харламова
Фото: Instagram
Гонорары известных телеведущих и шоуменов Павла Воли и Гарика Харламова оцениваются в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Как уточняется, в минувшем году доход Воли составил 2,5 миллиона долларов. Он включен в рейтинг Forbes как один из наиболее состоятельных юмористов.
Доходы шоумену приносят контракты с рекламными компаниями и съемки. Один корпоратив с участием Воли обходится заказчикам в три миллиона рублей. Также на созданным с женой Ляйсан Утяшевой бренде ведущий зарабатывает немало денег, как и на мастер-классах. например, фирменный костюм от звезд можно купить ща 11 тысяч рублей, а цена курса может составлять от четырех до 15 тысяч.
Харламов же за 2019 год заработал почти три миллиона долларов. За одно выступление на корпоративе он берет два миллиона рублей, а один съемочный день знаменитости стоит 750 тысяч. А несколько лет назад Харламов выиграл в казино 317 тысяч евро.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Forbes
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