«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не хочет умереть от рака и не умрет. Об этом она сама заявила в эфире телеканала «Россия»

Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», мать 51-летней Бледанс скончалась от онкологического заболевания. Сегодня Бледанс стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека».

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак! Я не хочу умирать! У меня плохая наследственность, но я выполняю все предписания врача. Я не сдохну!» — заявила она в ходе него.

Бледанс рассказала, что в настоящее время находится под наблюдением врачей в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина. Также она сообщила, что ей есть на что потратить силы, помимо переживаний о возможности заболеть раком, например, на сына Семена, фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и работу по профессии.