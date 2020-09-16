Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Я не хочу умирать от рака!» 

Артём Кульша 1 час назад
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не хочет умереть от рака и не умрет. Об этом она сама заявила в эфире телеканала «Россия».
Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», мать 51-летней Бледанс скончалась от онкологического заболевания. Сегодня Бледанс стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека».

«Мне не нужно, чтобы меня сожрал рак! Я не хочу умирать! У меня плохая наследственность, но я выполняю все предписания врача. Я не сдохну!» — заявила она в ходе него.

Бледанс рассказала, что в настоящее время находится под наблюдением врачей в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина. Также она сообщила, что ей есть на что потратить силы, помимо переживаний о возможности заболеть раком, например, на сына Семена, фонд помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и работу по профессии.
В ходе вчерашнего эпизода «Судьбы человека» его героиня телевизионный продюсер Кира Прошутинская призналась, что боялась за свою внешность, когда лежала в больнице после обнаружения онкологического заболевания.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Кира Прошутинская , Эвелина Бледанс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таксист надругался над девочкой в Москве
Таксист надругался над девочкой в Москве
Число пассажиров МЦД достигло 100 миллионов
Число пассажиров МЦД достигло 100 миллионов
Отсидевший актер высказался о судьбе Ефремова
Отсидевший актер высказался о судьбе Ефремова
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
01:12
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
Армия Статьи
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
01:56
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
Шоу-бизнес
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
00:34
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Посольство России запросило доступ к Навальному
02:11
Посольство России запросило доступ к Навальному
Политика
В камере Тесака нашли несколько предсмертных записок
00:34
В камере Тесака нашли несколько предсмертных за