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Брухунова впервые опубликовала совместное фото с Петросяном 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном
Фото: Instagram
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поздравила юмориста с днем рождения, впервые разместив в Instagramсовместную с ним фотографию.
На снимке, опубликованном Брухуновой, она сидит на траве, а сатирик стоит позади, положив руки ей плечи.