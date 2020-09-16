«Я позвонил Никасу Степановичу. Он узнавал, как мое здоровье, как моя нога и так далее — знает, что я ее разбил, ушиб. Я сказал, что, наверное, придется занимать денег. Он в этот момент подумал, что, скорее всего, у него, хотя к нему это не имело [отношения]», — сказал Лука Затравкин.