Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал инцидент со сломанным бассейном, из-за которого его якобы удерживают в турецком отеле, требуя возместить ущерб.
На прошлой неделе, как писал «Рамблер», 250-килограммовый музыкант Лука Затравкин на отдыхе в Турции прыгнул с разбега в детский бассейн на территории отеля. Музыкант сильно разбился и сломал бассейн. Вчера его отец Никас Сафронов заявил «Собеседнику», что сын позвонил ему из Турции и сообщил о желании вернуться в Россию и невозможности сделать это, так как руководство гостиницы требует от него компенсировать расходы на ремонт бассейна, составившие 19 тысяч долларов США.
В комментарии РЕН ТВ Затравкин заверил, что «ничего страшного не происходит» и в отеле его никто не удерживает.
«Я позвонил Никасу Степановичу. Он узнавал, как мое здоровье, как моя нога и так далее — знает, что я ее разбил, ушиб. Я сказал, что, наверное, придется занимать денег. Он в этот момент подумал, что, скорее всего, у него, хотя к нему это не имело [отношения]», — сказал Лука Затравкин.
По его словам, 19 тысяч долларов стоит весь бассейн, а он при прыжке повредил только дно стоимостью 2 тысяч долларов. Эти деньги он намерен занять у друзей.
«И никто у меня с ножом у горла эти деньги не требует. Используются формулировки: "Хорошо бы оплатить". Ну хорошо бы — и оплатим. В плену меня никто не удерживает», — заверил пианист.