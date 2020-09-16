Канье Уэст опубликовал фото с Путиным 

Ok this my final tweet of the day … unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq— ye (@kanyewest) September 16, 2020 Рэпер Канье Уэст опубликовал в своем твиттере фотографию с президентом России Владимиром Путиным

Прошедшей ночью он разместил снимок 2016 года, на котором Путин запечатлен в ходе тренировки с дзюдоистом Мусой Могушковым во время встречи с представителями сборной России по дзюдо.

На самом фото присутствует надпись «Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название его альбома 2018 года. — Прим. ред.)», а в подписи к нему — фраза «Окей, это мой последний твит на сегодня… если только мне не захочется твитить снова».

Рэперу этого захотелось. Несколько минут спустя он опубликовал видеозапись, на которой трое мужчин, два гитариста и барабанщик, исполняют инструментальную музыкальную композицию.