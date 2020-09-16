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Канье Уэст опубликовал фото с Путиным 

Артём Кульша 1 час назад
Канье Уэст опубликовал фото с Путиным
Фото: РИА Новости
Рэпер Канье Уэст опубликовал в своем твиттере фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
Прошедшей ночью он разместил снимок 2016 года, на котором Путин запечатлен в ходе тренировки с дзюдоистом Мусой Могушковым во время встречи с представителями сборной России по дзюдо.
На самом фото присутствует надпись «Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название его альбома 2018 года. — Прим. ред.)», а в подписи к нему — фраза «Окей, это мой последний твит на сегодня… если только мне не захочется твитить снова».
Рэперу этого захотелось. Несколько минут спустя он опубликовал видеозапись, на которой трое мужчин, два гитариста и барабанщик, исполняют инструментальную музыкальную композицию.

«Спасибо тебе, Господи, благослови тебя, доброй ночи», — написал он в подписи к ней.

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Шоу-бизнес , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ
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