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Ольга Бузова: «Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется — большая» 

Sports.ru и ещё 2 2 часа назад
«Думала, я высокая, статная, грациозная, но…»
Фото: instagram.com/buzova86
Певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте «Ледниковый период», рассказала, как отреагировала на то, что ее назвали большой.

«Когда мы ставили первый номер и обсуждали возможность каких-то интересных поддержек, сразу произошла смена одной поддержки со словами: не, она большая! Это сказал Илья (Авербух — продюсер шоу — Sports.ru). Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть.

Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется — большая. Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие, кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать все что угодно.

Тут, как выяснилось, рост — это красиво, только когда ты тянешь ножку. И еще надо, чтобы ножка тянулась, а когда она длинная и не выпрямляется в колене — смотрится не очень. Так что спрос с моих ног будет высокий. Но я не отчаиваюсь, потому что есть вера: научиться можно чему угодно.

Что у меня имеется сейчас: страх, харизма, длинные ноги, которые я сделаю достоинством и научусь тянуть их естественно. Надо выглядеть в кадре так, будто мне легко, словить это ощущение легкости. Все придет со временем, с практикой», — рассказала Бузова.

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Шоу-бизнес , Другое , Статьи , Ольга Бузова , Sports.ru
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