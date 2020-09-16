«Думала, я высокая, статная, грациозная, но…»

Тут, как выяснилось, рост — это красиво, только когда ты тянешь ножку. И еще надо, чтобы ножка тянулась, а когда она длинная и не выпрямляется в колене — смотрится не очень. Так что спрос с моих ног будет высокий. Но я не отчаиваюсь, потому что есть вера: научиться можно чему угодно.