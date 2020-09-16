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Евгений Петросян впервые показал сына 

Экспресс газета 1 час назад
Сегодня сатирик Евгений Петросян отмечает 75-летний юбилей. В честь этого юморист опубликовал фотографию своего наследника, которого выносила и родила суррогатная мать.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал кадр Евгений Петросян, показав и лицо малыша.

Напомним, что слухи о том, что Петросян и его молодая супруга стали родителями, появились в марте этого года. Тогда пара отправилась на отдых в Дубай и провели там несколько недель, а вернулись уже вместе с малышом.
Тогда Татьяна и Евгений тщательно скрывали прибавление в семействе и никак не комментировали слухи. Недавно пара вернулась из Сочи. Молодая избранница юмориста много фотографировалась и щедро делилась с подписчиками кадрами с отдыха, а вот о малыше не было сказано ни слова.
Поклонники поздравляют пару с прибавлением и желают малышу здоровья. Они отмечают, что наследник Евгения Вагановича — его маленькая копия.
Кстати, с дочерью Викториной Петросян не общается. Девушку вырастила Елена Степаненко (это не ее родная дочь) и при разводе наследница юмориста встала на сторону мачехи.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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