Сегодня сатирик Евгений Петросян отмечает 75-летний юбилей. В честь этого юморист опубликовал фотографию своего наследника, которого выносила и родила суррогатная мать.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал кадр Евгений Петросян, показав и лицо малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 15 Сен 2020 в 11:00 PDT Напомним, что слухи о том, что Петросян и его молодая супруга стали родителями, появились в марте этого года. Тогда пара отправилась на отдых в Дубай и провели там несколько недель, а вернулись уже вместе с малышом.

Тогда Татьяна и Евгений тщательно скрывали прибавление в семействе и никак не комментировали слухи. Недавно пара вернулась из Сочи. Молодая избранница юмориста много фотографировалась и щедро делилась с подписчиками кадрами с отдыха, а вот о малыше не было сказано ни слова.

Поклонники поздравляют пару с прибавлением и желают малышу здоровья. Они отмечают, что наследник Евгения Вагановича — его маленькая копия.