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Опубликовано видео обморока Боярского во время медосмотра 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра в кабинете врача. Все произошло в одной из клиник Санкт-Петербурга, где российский актер намеривался сделать прививку от гриппа. Но при проведении плановой процедуры пальпации 70-летнему народному артисту внезапно стало плохо в тот момент, когда медик прощупывал его лимфатические узлы. Видео инцидента опубликовал телеканал «Москва 24».
Сообщается, что после того, как Михаил Сергеевич пришел в себя, он все-таки сделал прививку от сезонного вируса.
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Боярский , Санкт-Петербург
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