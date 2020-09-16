Опубликовано видео обморока Боярского

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра в кабинете врача. Все произошло в одной из клиник Санкт-Петербурга , где российский актер намеривался сделать прививку от гриппа. Но при проведении плановой процедуры пальпации 70-летнему народному артисту внезапно стало плохо в тот момент, когда медик прощупывал его лимфатические узлы. Видео инцидента опубликовал телеканал «Москва 24».

Сообщается, что после того, как Михаил Сергеевич пришел в себя, он все-таки сделал прививку от сезонного вируса.