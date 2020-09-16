Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Нужна ваша поддержка»: Дава попросил о помощи после удаления Бузовой их совместных фото 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
«Нужна поддержка»: Дава обратился к подписчикам
Фото: Instagram
Блогер Давид Манукян в сторис Instagram обратился к своим многочисленным подписчикам. Он признался, что у него крайне плохое настроение в последнее время.

«Нужна ваша поддержка, родные», — заявил он.

Интересно, что его вторая половинка певица и телеведущая Ольга Бузова по каким-то причинам удалила их последние совместные фотографии в соцсетях. При этом звезда и в сторис перестала рассказывать о любимом. Судя по всему, сейчас все ее мысли о шоу «Ледниковый период». Проект стартует на Первом канале в конце сентября.
Ранее в СМИ уже была информация о том, что на самом деле роман Бузовой и Давы вымышленный. Возможно, они просто заключили контракт, чтобы хорошо пропиариться на этой истории.
Впрочем, сами звезды только подшучивали над этими сплетнями. К примеру, Дава не так давно в шутку обмолвился, что его представителям удалось продлить контракт с Ольгой Бузовой.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Больно даже шептать»: Асмус накануне важной съемки сообщила о проблемах со здоровьем «Больно даже шептать»: Асмус накануне важной съемки сообщила о проблемах со здоровьем Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края Д’артаньян уже не тот: Михаил Боярский упал в обморок на осмотре у врача Д’артаньян уже не тот: Михаил Боярский упал в обморок на осмотре у врача
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены лидеры выборов в регионах
Определены лидеры выборов в регионах
Рейтинг Трампа взлетел до рекордной отметки
Рейтинг Трампа взлетел до рекордной отметки
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Галантный поступок Мишустина попал на видео
ЧП в Крыму: как оборвалась жизнь модного диджея
ЧП в Крыму: как оборвалась жизнь модного диджея
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение