«Нужна поддержка»: Дава обратился к подписчикам

Блогер Давид Манукян в сторис Instagram обратился к своим многочисленным подписчикам. Он признался, что у него крайне плохое настроение в последнее время.

«Нужна ваша поддержка, родные», — заявил он.

Интересно, что его вторая половинка певица и телеведущая Ольга Бузова по каким-то причинам удалила их последние совместные фотографии в соцсетях. При этом звезда и в сторис перестала рассказывать о любимом. Судя по всему, сейчас все ее мысли о шоу «Ледниковый период». Проект стартует на Первом канале в конце сентября.

Ранее в СМИ уже была информация о том, что на самом деле роман Бузовой и Давы вымышленный. Возможно, они просто заключили контракт, чтобы хорошо пропиариться на этой истории.

Впрочем, сами звезды только подшучивали над этими сплетнями. К примеру, Дава не так давно в шутку обмолвился, что его представителям удалось продлить контракт с Ольгой Бузовой.