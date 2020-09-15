Алибасов отказался разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Российский продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет цели разводиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эти заявления прозвучали на фоне уже запущенного юридического процесса.

— Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю, — пояснил Алибасов в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Он также отметил, что его самочувствие не внушает опасений. Кроме того, шоумен выразил уверенность в том, что его ментальное здоровье не пострадало. Так, он пояснил, что ранее лечился от отравления «Кротом», и ему нужно было восстановить память. По его словам, сейчас у него все хорошо с памятью.

Кроме того, Алибасов заявил, что его развода с супругой якобы добивается дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, сообщает издание «СтарХит».