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Бари Алибасов отказался разводиться с Федосеевой-Шукшиной 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Алибасов отказался разводиться с Федосеевой-Шукшиной
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Российский продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет цели разводиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Эти заявления прозвучали на фоне уже запущенного юридического процесса.

— Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю, — пояснил Алибасов в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Он также отметил, что его самочувствие не внушает опасений. Кроме того, шоумен выразил уверенность в том, что его ментальное здоровье не пострадало. Так, он пояснил, что ранее лечился от отравления «Кротом», и ему нужно было восстановить память. По его словам, сейчас у него все хорошо с памятью.
Кроме того, Алибасов заявил, что его развода с супругой якобы добивается дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, сообщает издание «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , StarHit
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