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Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией 

Газета.Ru 59 минут назад
Раскрыта причина обморока Боярского
Фото: РИА Новости
Российский артист Михаил Боярский упал со стула перед вакцинацией от гриппа из-за легкого головокружения. Об этом в интервью ТАСС рассказала главный врач Городской поликлиники N 39 Санкт-Петербурга Ольга Иванова.

"У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история", — заявила Иванова.

Боярский проходил вакцинацию от гриппа в поликлинике N 39 Санкт-Петербурга 15 сентября. Перед введением вакцины артисту стало плохо, он упал со стула и ударился головой о стену.
Позже ему вызвали врача, который заявил, что угрозы для здоровья актеру в настоящее время нет.
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Шоу-бизнес , Ольга Иванова , Михаил Боярский , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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