«Унывать некогда»: подробности состоянии звезды «Папиных дочек» 

Актер Михаил Казаков восстанавливается после падения с двенадцатиметровой высоты, не унывает и надеется, что скоро сможет ходить. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 32-летний Михаил Казаков сыграл роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». В начале июля он упал с высоты 12 метров и серьезно травмировал ноги. Актеру была сделана операция и вставлены пластины.
Недавно Казакова выписали из больницы, однако он продолжает реабилитацию.
«Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно. Понемногу восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом. Унывать некогда!» — пояснил артист.