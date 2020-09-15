«Унывать некогда»: подробности состоянии звезды «Папиных дочек» 

Актер Михаил Казаков восстанавливается после падения с двенадцатиметровой высоты, не унывает и надеется, что скоро сможет ходить. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».

Как сообщал «Рамблер», 32-летний Михаил Казаков сыграл роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». В начале июля он упал с высоты 12 метров и серьезно травмировал ноги. Актеру была сделана операция и вставлены пластины.

Недавно Казакова выписали из больницы, однако он продолжает реабилитацию.