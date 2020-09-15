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«Унывать некогда»: подробности состоянии звезды «Папиных дочек» 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
«Унывать некогда»: подробности состоянии звезды «Папиных дочек»
Фото: кадр из сериала
Актер Михаил Казаков восстанавливается после падения с двенадцатиметровой высоты, не унывает и надеется, что скоро сможет ходить. Об этом он рассказал изданию «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 32-летний Михаил Казаков сыграл роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». В начале июля он упал с высоты 12 метров и серьезно травмировал ноги. Актеру была сделана операция и вставлены пластины.
Недавно Казакова выписали из больницы, однако он продолжает реабилитацию.

«Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно. Понемногу восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом. Унывать некогда!» — пояснил артист.

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Шоу-бизнес , Михаил Казаков , StarHit
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