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Муцениеце оскорбила Карпович 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Муцениеце оскорбила Карпович
Фото: РИА Новости
Актриса Агата Муцениеце дала характеристику возлюбленной своего бывшего мужа Павла Прилучного в рамках шоу «Честный развод», гостьей которого стала Раиса Рязанова.
Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться с коллегой Мирославой Карпович.
По словам Муцениеце, она сказала детям, что они с папой решили жить отдельно, «чтобы не ругаться».

«И потом действительно все будет зависеть от вот этой, вновь приобретенной…», — заявила Раиса Рязанова.

После чего Агата Муцениеце закончила мысль словами: «Особи женского пола».
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Раиса Рязанова , Мирослава Карпович
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