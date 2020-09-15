Муцениеце оскорбила Карпович 

Как сообщал «Рамблер», 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться с коллегой Мирославой Карпович

По словам Муцениеце, она сказала детям, что они с папой решили жить отдельно, «чтобы не ругаться».

«И потом действительно все будет зависеть от вот этой, вновь приобретенной…», — заявила Раиса Рязанова.

После чего Агата Муцениеце закончила мысль словами: «Особи женского пола».