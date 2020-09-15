Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Варнава назвала имя своего возлюбленного 

Артём Кульша 17 минут назад
Варнава назвала имя своего возлюбленного
Фото: Instagram
Юмористка Екатерина Варнава и актер Александр Молочников встречаются. Об этом сообщает «СтарХит».
Варнава, как сообщал «Рамблер», известна как участница комедийного шоу «Камеди вумен» (Comedy Woman) на телеканале ТНТ. В мае в ходе шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия», в котором она принимала участие, юмористка призналась, что встретила свою любовь за кулисами шоу. Ее партнером был танцор и хореограф Денис Тагинцев. Молочников также принимал участие в программе. Его партнершей была актриса Анастасия Мельникова.
Тогда Варнава не назвала имени своего возлюбленного. В июне появились слухи о том, что она встречается именно с Молочниковым. Вчера они это подтвердили, появившись вместе на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр».

«Катя сопровождала Молочникова на премьере его картины "Скажи ей" и, по сообщению очевидцев, выглядела очень счастливой», — сообщает «СтарХит».

Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Шоу-бизнес , Анастасия Мельникова , Александр Молочников , Екатерина Варнава , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
День рождения закончился трагедией
День рождения закончился трагедией
Найден полностью нейтрализующий COVID препарат
Найден полностью нейтрализующий COVID препарат
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение