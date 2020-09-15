Варнава назвала имя своего возлюбленного 

Варнава, как сообщал «Рамблер», известна как участница комедийного шоу «Камеди вумен» (Comedy Woman) на телеканале ТНТ. В мае в ходе шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия», в котором она принимала участие, юмористка призналась, что встретила свою любовь за кулисами шоу. Ее партнером был танцор и хореограф Денис Тагинцев. Молочников также принимал участие в программе. Его партнершей была актриса Анастасия Мельникова

Тогда Варнава не назвала имени своего возлюбленного. В июне появились слухи о том, что она встречается именно с Молочниковым. Вчера они это подтвердили, появившись вместе на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр».