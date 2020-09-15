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С кем Тарзан изменяет Наташе Королевой 

Павел Тиунов 30 минут назад
С кем Тарзан изменяет Наташе Королевой
Фото: Instagram
Журналисты «Комсомольской правды» установили личность предполагаемой любовницы танцовщика Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Девушку зовут Анастасия, несколько лет назад она переехала в Москву из Краснодара.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко оказались в центре скандала. Артистка заявила, что пока ее не было дома некая незнакомка похитила у нее ювелирные украшения на сумму 5 миллионов рублей, а также 3000 евро наличными. Позже СМИ выяснили, что существует некая переписка между Тарзаном и «похитительницей», которая доказывает наличие между ними очень близких отношений. Существует версия, якобы молодая девушка забеременела от Глушко, а Королева узнав об этом решила отомстить разлучнице, заявив на нее в полицию.
По данным «КП», предполагаемую любовницу Тарзана зовут Анастасия, ей 28 лет, она родом из Краснодара. В своем родном городе девушка отучилась в университете культуры и искусств. Спустя несколько лет после окончания вуза она приехала покорять Москву. Журналисты отыскали анкету Анастасии на сайте одного из столичных агентств. Рост вероятной избранницы мужа Королевой — 168 см, вес — 50 кг, внешность модельная.

«Я очень выносливая, уравновешенная, терпеливая и трудолюбивая», — характеризует девушка сама себя.

Она также подчеркнула, что подрабатывает фотомоделью, снималась в эпизодических ролях в отечественных сериалах, а также имеет опыт работы в рекламе.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда , Краснодар , Москва
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